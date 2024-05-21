Горвласти предлагают калининградцам обучиться способам защиты от опасностей

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В Калининградском учебно-консультационном пункте проходит обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«В ходе посещения учебно-консультационного пункта жители Калининграда могут получить информацию о заглубленных помещениях подземного пространства, предназначенных для укрытия населения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, сбора населения при эвакуации и другую информацию, в части касающейся гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций», — уточнили в мэрии.

Учебно-консультационный пункт находится на ул. Октябрьской, 79, кабинет № 311 (3 этаж). Время работы: с 15.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы, воскресения.

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