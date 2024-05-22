Погода в Калининграде 22 мая

Днем в среду, 22 мая, в Калининградской области ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +25°C, ночью +15°С. Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +21°C, ночью +15°C. На востоке области +26°C, ночью +15°C. На всей территории области пройдут кратковременные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду утром малооблачно, днём ясно, осадков не ожидается. Утром температура составит +20°C. Днем повысится до +25°C. Вечером ожидается +22°C, ветер восточный слабый. Влажность: 93% Температура воды: +13,3°C.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в среду днём воздух прогреется по области до +23...+26°С, во второй половине дня местами не исключены локальные дожди и грозы. Ветер восточный, в порывах до 10-14 м/с. Закат ожидается в 20:50. Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 1 метр.