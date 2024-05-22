«Радоваться особо нечему»: эксперт оценил состояние Балтийского моря

Состояние Балтийского моря пока нельзя назвать критическим, но и «радоваться особо нечему». Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» заявил директор Института рыболовства и аквакультуры КГТУ, кандидат биологических наук Олег Новожилов.

«Говорить о том, что все плохо, конечно, нельзя. Да, действительно, Балтийское море в силу своей специфики, особенностей географических — узкие проливы мелкие, затрудненный водообмен с основной частью Мирового океана — гораздо острее реагирует на все экологические проблемы, которые присущи для внутренних морей мировых. И да, действительно, Балтийское море находится под прессом антропогенным, очень существенным, и оно в настоящий момент, как любой живой организм, проходит какой-то процесс трансформации», — сказал он.

«Изменения происходят, в большей степени мы их оцениваем как негативные, но есть и положительные черты: у нас стало теплее, <...> с точки зрения человека отдыхающего это плюс. <...> Процессы идут, процессы изменяются, ситуация не то чтобы критическая, но на самом-то деле радоваться особо нечему. Предел прочности уже довольно-таки небольшой остался», — уточнил эксперт.