В Калининградской области растёт число обращений детей в травмпункты

В регионе наблюдается рост обращений детей в травмпункты, фиксируемых за сутки. Об этом сообщается на сайте правительства Калининградской области в среду, 22 мая.

Ведомство отмечает, что в период каникул подростки зачастую остаются без присмотра и предоставляются «сами себе». Главный врач Детской областной больницы Александр Маляров отметил, что уже сейчас в области фиксируется увеличение поступлений детей в травмпункты со 100 до 150 в день. По мнению замминистра здравоохранения региона Наталии Берездовец, это следствие недостаточного внимания к ребёнку со стороны родителей.

«Все наши совместные усилия направлены на обеспечение максимально возможной безопасности детей в летние каникулы. Также обращаемся к родителям ребят, которые останутся дома: пожалуйста, не оставляйте их без присмотра, уделите им максимум внимания, сделайте все возможное, для того чтобы предстоящие летние каникулы прошли с пользой для здоровья», — отмечает Берездовец.