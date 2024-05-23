Погода в Калининграде 23 мая

Погода в Калининграде 23 мая

В четверг, 23 мая, в Калининградской области ожидается поблачная погода, возможны небольшие дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём составит +23°C, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме — 760 мм рт. ст.

По данным синоптиков из Калининградского ЦГМС, в приморских городах днём ожидается до +29°C, ночью +15°C. На востоке области +2°C, ночью +12°C. На всей территории области пройдут умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду утром будет ясно, а днём установится облачная погода, осадки ожидаются после обеда. Утром температура составит +20°C, днём повысится до +23°C. Вечером ожидается +21°C, ветер — восточный, со скоростью 1 м/с.

Телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что «в четверг ночью по области +14...+17°С, в дневные часы в Калининграде и области +20...+24°С, облачно с прояснениями и в течение суток вероятны периодические дожди и грозы (в особенности в западной и юго-западной части региона). Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с».

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