Погода в Калининграде 23 мая

В четверг, 23 мая, в Калининградской области ожидается поблачная погода, возможны небольшие дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём составит +23°C, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме — 760 мм рт. ст.

По данным синоптиков из Калининградского ЦГМС, в приморских городах днём ожидается до +29°C, ночью +15°C. На востоке области +2°C, ночью +12°C. На всей территории области пройдут умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду утром будет ясно, а днём установится облачная погода, осадки ожидаются после обеда. Утром температура составит +20°C, днём повысится до +23°C. Вечером ожидается +21°C, ветер — восточный, со скоростью 1 м/с.