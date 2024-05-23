Дело экс-депутата Грибова о контрабанде сигарет в Литву передали в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Калининградской областной Думы Ивана Грибова и его 28-летнего сына, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Как ранее уточнялось, указанные преступления выявлены и задокументированы региональными управлениями ФСБ и УМВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, в июне 2018 — январе 2019 гг. Грибов создал организованную группу с целью незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. В состав группы вошли сын Грибова и двое жителей региона. В Мамоново на территории производственной базы подельники организовали нелегальное производство и хранение табачной продукции без акцизных марок для последующей реализации на территории России и Европейского союза.

Чтобы придать видимость законности своим действиям, соучастники, используя реквизиты офшорной компании, изготовили фиктивный комплект документов к внешнеэкономическому контракту на изготовление и поставку на территорию Литвы табачной продукции, фиктивные пакеты документов для прохождения таможенных процедур стран ЕС и Таможенного союза. В общей сложности, как полагает следствие, в период с марта по сентябрь 2019 года фигуранты незаконно переместили на территорию ЕС 3,9 млн пачек сигарет общей стоимостью 237 млн рублей.

Кроме того, с августа 2018 по сентябрь 2020 гг. паромным сообщением «Балтийск-Усть-Луга» подельники переправили с территории региона в Ленинградскую область еще свыше 3 млн пачек сигарет на общую сумму 183 млн рублей. Контрабандный товар затем был доставлен на склад в Московской области и впоследствии реализован на территории различных регионов России.

Также, по данным следствия, в период с июня 2018 по июнь 2020 гг. фигуранты уклонились от уплаты таможенных платежей на перемещенную на территорию Московской области табачную продукцию на сумму, свыше 72,6 млн рублей.

По уголовному делу выполнен полномасштабный объем работы: допрошено более 60-ти свидетелей, проведены проверки показаний на месте, товароведческие судебные экспертизы, таможенные исследования. На имущество организатора группы — две квартиры, два здания и земельный участок — следствием наложен арест. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении двух других членов организованной группы, заключивших со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время рассматриваются в суде.

Напомним, помимо этого, 11 марта 2022 года Ивану Грибову был вынесен приговор по уголовному делу об экономических преступлениях двухлетней давности. Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также обороте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, с осужденного взысканы в доход федерального бюджета денежные средства в сумме 21,9 млн рублей. Депутат обжаловал этот приговор.

