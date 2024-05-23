Накануне «Последнего звонка» власти напомнили список мест для запуска фейерверков

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В преддверии последних звонков и выпускных городские власти напомнили об ограничениях на запуск фейерверков в Калининграде и уточнили список мест, где это можно делать. Об этом сообщает телеграм-канал горадминистрации.

Запускать фейерверки и прочую пиротехнику в Калининграде можно по 12-ти адресам. Это сквер на Московском пр-те (напротив Кафедрального собора), площадка у стадиона «Калининград», пруд «Поплавок», пруд на Осенней, сквер на Алданской, сквер на Гаражной-Юношеской, смотровая площадка Верхнем озере, сквер на Краснооктябрьской, сквер на Согласия — Панина, смотровая площадка на Трибуца, автостоянка на Ялтинской, 66в, сквер на Московском — Флотской.

В мэрии также призывают соблюдать правила безопасного запуска пиротехники и не устраивать «огненные шоу» в неразрешенных местах, поскольку это чревато штрафами от Госпожнадзора.

Напомним, «Последний звонок» будет проходить в регионе 25 мая, вручение аттестатов о среднем общем образовании — 28 июня, об основном общем образовании — 30 июня. 

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