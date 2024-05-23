БФУ им. Канта увеличил размеры стипендий для первокурсников

БФУ им. Канта увеличил размеры стипендий для первокурсников
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Балтийский федеральный университет увеличил размеры стипендий для первокурсников вуза. Об этом сообщил ректор Александр Фёдоров в своём телеграм-канале в четверг, 23 мая.

Выплаты устанавливаются для таких ступеней, как бакалавриат, специалитет и вводимого с нового учебного года базового высшего образования.

«30 тыс. рублей — для обучающихся, использовавших право на прием без вступительных испытаний; 20 тыс. рублей — для получивших 100 баллов по одному ЕГЭ; 25 или 15 тыс. рублей — для набравших высокую сумму баллов ЕГЭ, в зависимости от количества баллов», — рассказал ректор университета.

Помимо повышенных стипендий, иногородним студентам обещают единовременную компенсацию за переезд (до 10 тыс. рублей) и ежемесячную материальную помощь на время ожидания места в общежитии (5,5 тыс. рублей).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter