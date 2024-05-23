БФУ им. Канта увеличил размеры стипендий для первокурсников

Балтийский федеральный университет увеличил размеры стипендий для первокурсников вуза. Об этом сообщил ректор Александр Фёдоров в своём телеграм-канале в четверг, 23 мая.

Выплаты устанавливаются для таких ступеней, как бакалавриат, специалитет и вводимого с нового учебного года базового высшего образования.

«30 тыс. рублей — для обучающихся, использовавших право на прием без вступительных испытаний; 20 тыс. рублей — для получивших 100 баллов по одному ЕГЭ; 25 или 15 тыс. рублей — для набравших высокую сумму баллов ЕГЭ, в зависимости от количества баллов», — рассказал ректор университета.

Помимо повышенных стипендий, иногородним студентам обещают единовременную компенсацию за переезд (до 10 тыс. рублей) и ежемесячную материальную помощь на время ожидания места в общежитии (5,5 тыс. рублей).