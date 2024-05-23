Приморским городам региона предоставляют субсидии на содержание пляжей (фото)

Зеленоградскому, Пионерскому, Янтарному, Балтийскому и Светлогорскому округам предоставляются субсидии в целях софинансирования содержания морских пляжей. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на плановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в четверг, 23 мая. Встречу провёл врио губернатора Алексей Беспрозванных.



Средства направляются на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрану жизни и здоровья, а также на развитие туристской инфраструктуры. Закупаются пляжеуборочная техника, модульные спасательные посты, кабинки для переодевания, мусорные контейнеры, системы оповещения, душевые стойки, информационные табло и прочее оборудование для благоустройства морских пляжей в границах муниципальных образований. Общий объём выделенных на эти цели средств составляет 14,7 млн рублей.