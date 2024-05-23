РАН планирует импортозаместить зарубежные издательства для ученых

РАН планирует импортозаместить зарубежные издательства для ученых
Фото с сайта конференции
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Российская академия наук работает над проектом укрупнения коллекции научных журналов с целью формирования в России издательства, сравнимого по объемам с крупнейшими иностранными аналогами. Вопрос обсуждали на 12-й Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня — 2024: трансформация и устойчивое развитие» в Калининграде.

«В высокой степени готовности находятся цифровые продукты издательства „Наука“, которые позволят импортозаместить без потери качества широко используемые учеными иностранные электронные издательские системы», — рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» заместитель директора издательства «Наука» Михаил Фомин.

Это очень важная новость для всех ученых России, ведь продолжительное время ряд журналов издавались зарубежными издательствами, добавил он. Ученых и исследователей избавляют от необходимости редактировать свои статьи и монографии под требования иностранных издателей.

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