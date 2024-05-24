Беспрозванных предложил пересмотреть требования к глэмпингам и кемпингам

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных считает, что в регионе нужно пересмотреть требования к строительству глэмпингов и кемпингов, обязав их оборудовать места для купания. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, врио губернатора заявил на совещании, посвященном предупреждению и ликвидации ЧС.



У властей вызывают опасения, в частности, глэмпинги и кемпинги на морском побережье — места отдыха в поселках Отрадное, Сокольники и арт-деревня Витланд в Балтийском округе. Как утверждает пресс-служба правительства, в этих местах «ежегодно фиксируются случаи гибели, в том числе детей».

«Необходимо рассмотреть вопрос оборудования таких стихийных пляжей, популярных у жителей, обеспечить безопасность отдыхающим. Помимо этого, пересмотреть требования к строительству кемпингов и глемпингов, заложив обязательным условием организацию мест для купания. Со своей стороны, мы берем на себя обязательства по привлечению необходимого числа спасателей и добровольцев, которые будут контролировать ситуацию на месте, что позволит сократить риски, связанные с гибелью людей», — цитирует пресс-служба Алексея Беспрозванных.