Беспрозванных, кони и переправа: кто составит конкуренцию врио губернатора

Калининградскую область вновь ждут выборы. На сей раз они пройдут осенью, а голосовать будут за губернатора. Депутаты из комитета по законодательству и госстроительству Заксобрания рекомендовали парламенту назначить процедуру на 8 сентября — единый день голосования. Мало сомнений, что это ходатайство будет отклонено. Поэтому о грядущих выборах мы будем говорить в течение трёх с половиной месяцев до них. И после — отметим стартовые позиции нового главы области и проследим за его обещаниями. Центральный вопрос кампании формулируется так: успеет ли врио губернатора Алексей Беспрозванных за такой короткий промежуток времени зарекомендовать себя калининградцам и кто может составить ему конкуренцию? Прогнозы — в публикации «Нового Калининграда».

Двое из ЕдРа

Во время прошлой избирательной кампании, которая проходила полтора года назад, в выборах губернатора участвовали главы фракций представленных в региональном парламенте партий, а также бывший депутат Владимир Султанов (он представлял партию с ярким названием «Коммунисты России»). В Законодательном собрании области сегодня представлены пять партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Партия пенсионеров».

В четверг, 23 мая, стало известно, что единороссы организуют процедуру внутреннего предварительного голосования, чтобы между собой решить, кто же из них пойдёт на выборы. В праймериз участвуют врио губернатора Беспрозванных и депутат Заксобрания Нина Фёдорова, возглавляющая комитет по социальной политике. «Новому Калининграду» она рассказала, что участие в праймериз стало её личным, хотя и не единоличным решением: «Я как член партии решила участвовать, по договорённости с партией, безусловно. Это не моё единоличное решение. Мы на коллегиальном уровне это делаем».

В чём смысл конкуренции членов «Единой России» за место в бюллетене, когда есть назначенный президентом врио губернатора, вопрос риторический. Но пока и не очень понятно, с какой программой партия вступит в борьбу за региональный электорат. Нина Фёдорова отметила, что это пока ещё рано комментировать и предложила дождаться следующей недели, когда будет принято решение о назначении выборов.

Офис регионального отделения партии «Единая Россия». Фото: Виталий Невар / Новый Калининград



При этом другие однопартийцы поддерживают выдвижение кандидатом врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Как отмечает спикер Заксобрания Андрей Кропоткин, его кандидатура — это решение президента России Владимира Путина. В актив Беспрозванных, как считает Кропоткин, можно занести работу в правительстве Воронежской области и чиновничество в федеральном Минпромторге. Врио губернатора также участвовал в нескольких проектах на территории региона. По поводу малой узнаваемости Беспрозванных (некоторые депутаты даже пока путают его фамилию — прим. «Нового Калининграда») Кропоткин не беспокоится и уверяет, что «она носит временный характер».

«Я думаю, что не политтехнологи его смогут продвинуть, а он сам сможет показать себя, и ему, надеюсь, люди поверят и проголосуют за него, потому что для этого у него всё есть. <...> Я безусловно [за него], потому что я уверен, что он пойдет от партии „Единая Россия“, а точнее, он точно пойдет от партии „Единая Россия“», — резюмировал спикер парламента.

Председатель фракции «ЕР» в Законодательном собрании, первый вице-спикер Лариса Швалкене поддержала позицию Андрея Кропоткина. На вопрос, стоит ли рассматривать кандидатуру Алексея Беспрозванных как сильную, она ответила: «Я думаю, да. Мы же поддерживаем политику президента. Президент предложил быть ему временно исполняющим обязанности, поэтому в этом у меня сомнений нет».

Серьёзный конкурент

«Скорее всего» пойдёт кандидатом на выборы глава парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Юрий Шитиков. По его словам, это зависит от решения регионального отделения партии и её центрального президиума в Москве. При этом программу парламентарий пока представить не готов. Шитиков отметил, что точно выступит за комплекс мер по поддержке социально-экономического развития Калининградской области за счёт средств из федерального бюджета.

Депутат считает, что поскольку регион наиболее остро ощущает на себе воздействие санкций западных государств вследствие своего особого геополитического положения, федеральный центр — Москва — должен поддерживать все сферы калининградского общества: начиная от больниц и образования и заканчивая зарплатами и пенсиями. Шитиков также выделяет положение бизнеса на территории анклава, от которого зависит количество рабочих мест, в особенности законодательные нововведения, которые негативно сказываются на Калининградской области.

«Однозначно назрел вопрос о региональных доплатах к заработной плате и пенсиям, для того чтобы компенсировать несколько более ускоренный рост цен в нашем регионе. <...> Когда [местные] бизнес и производители вынуждены при отгрузке товаров на территорию „большой“ России проходить таможенные процедуры, доказывать происхождение товаров и прочее, что связано с громадными затратами времени и денег, — очевидно, нужно убрать эти таможенные ограничения. Третье: необходимо исключить распространение на территорию нашего региона всех нововведений и ограничений, которые ухудшают положение бизнеса в Калининградской области и его жителей. Это я говорю о тех же таможенных ограничениях, которые вводятся в рамках ЕАЭС», — считает Юрий Шитиков.

Юрий Шитиков. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград



Во врио губернатора Юрий Шитиков видит довольно серьезного конкурента. Алексей Беспрозванных, несмотря на свою слабую узнаваемость, по мнению члена «СРЗП», является сильной политической фигурой на грядущих выборах. Депутат полагает, что врио губернатора владеет инструментарием для развития региона, поэтому ему важно не успеть понравиться калининградцам, а вникнуть в насущные проблемы региона, считает парламентарий.

«Беспрозванных не со студенческой скамьи пришёл в регион. <...> Безусловно, у него громадная фора в плане контактов с федеральным центром, потому что они необходимы как кандидату, так и губернатору для того, чтобы поддерживать развитие нашего региона. Он начинает далеко не с нуля. Стартовая база у него на порядок выше, чем у других кандидатов», — считает Шитиков.

Не время для налоговых изменений

От ЛДПР кандидатом может выступить руководитель фракции в Заксобрании, глава регионального отделения партии Евгений Мишин. Решение о том, кто из членов партии официально станет кандидатом, будет принимать председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Мишин отметил, что у ЛДПР есть много программных тезисов. Они будут касаться в том числе военнослужащих, экологии — озеленения и сбора мусора. Центральной позицией партии будет рассмотрение вопроса о Налоговом кодексе. Его изменения сейчас обсуждают в Государственной Думе. Заявляется, что пилотный проект не коснётся НДС и самозанятых.

«Но мы понимаем, что сегодня мы рассматривали изменения в наш областной бюджет и видим амбициозные планы по сбору налогов на текущий год и на будущие плановые два года. Это напрямую связано с грядущими изменениями в Налоговый кодекс. В этой части мы выступим категорически против, потому что мы против дополнительного обременения из-за того, что мы [Калининградская область] находимся в тяжелейших условиях, санкционного давления в том числе, и мы не можем допустить еще дополнительного давления на граждан путем сбора дополнительных налогов, с НДФЛ и т.д. <...> Мы всё-таки не можем повышать налоговые ставки в это тяжелое время, особенно для нашего региона», — рассказал Мишин.

Евгений Мишин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград



Он отметил, что вопрос авиационного транспорта решён и урегулирован полностью. Сейчас нужно развивать паромное сообщение и повышать количество судов на направление Усть-Луга — Балтийск. Также он обратил внимание на ситуацию с образованием в малых населенных пунктах и отметил, что нельзя позволить оптимизацию школ: «Это и есть точка притяжения населения и та причина, по которой население остается проживать в отдаленных малых городах».

Что касается кандидатуры Алексея Беспрозванных, Евгений Мишин считает, что больших сложностей в продвижении у врио губернатора не будет: «Я уверен, что он достойнейшим образом может вести беседы об экономическом развитии Калининградской области, в том числе о развитии промышленности региона, обеспечении энергетической безопасности».

«Коней на переправе не меняют»

«Я уже два раза участвовал, [насчёт моего участия —] всё может быть. Как партия скажет», — подобно коллегам высказался председатель фракции «Партия пенсионеров» Владимир Вуколов. По его мнению, курс будущего губернатора должен продолжать политику предыдущего главы региона Антона Алиханова.

«Коней на переправе не меняют, это естественно. В первую очередь надо продолжать то, что начато, — останавливаться нельзя. Вопросов много: транспортная доступность — она довольно серьёзно бьёт. Она увеличивает себестоимость нашей жизни: она касается в первую очередь людей старшего поколения», — сразу же отметил Вуколов. По его словам, паромная переправа с её нынешними расценками тоже не устраивает жителей региона.

По его мнению, в Калининграде для пенсионеров необходимо ввести так называемый «калининградский коэффициент» выплат, который составит от 5 до 15 процентов надбавкой. Таким образом люди компенсируют ту денежную разницу, которая образуется в результате непростой доставки товаров на территорию анклава. Не менее важным остаётся вопрос с местной медициной, в частности, обеспечение медучреждений профессиональными кадрами. От этого отходит проблема ещё насущнее — обстановка с детской медпомощью. Председатель фракции «Партия пенсионеров» подчеркнул, что это «федеральная повестка»: даже в таких регионах, как Смоленск, где работает один из крупнейших медицинских университетов страны, тоже фиксируется недостаток кадров.

Владимир Вуколов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград



Ещё одна проблема, которую обозначил парламентарий, — отсутствие жилищного строительства на востоке области. Он считает, что вместе с предприятиями необходимо возводить недвижимость. Новые рабочие места откроют поток переездов внутри муниципалитетов. «Жить им где? Ну негде. Мы предприятия строим, говорим, что мы должны раскручивать восток области, что там ничего нет, но и жилья там тоже нет. <...> Побережье, всё здесь, и Калининград. <...> Мы по-другому не разовьём производство. <...> Вот мы с вами посчитали: шесть тысяч [рабочих мест строится] в Черняховске и тысяча практически — в Немане», — отметил депутат подчеркнул, что на поверхности лежит схема строительства доходных домов, в которых за фиксированную цену могли бы арендовать жильё молодые специалисты.

Алексей Беспрозванных поддержан президентом страны, в этом его сила, считает Владимир Вуколов. По его мнению, короткий срок для знакомства с регионом и жителями не помешает Беспрозванных быть кандидатом № 1.

При этом выборы для самого Владимира Вуколова — возможность донести до власти пожелания людей старшего возраста. Партия в таком случае станет ретранслятором проблем пенсионеров. «Людям тоже нужно понимать, что о них не забыли. Это очень важно», — заключил парламентарий.

«Мы не боимся этой конкуренции»



В КПРФ отметили, что тоже ждут коллегиального решения по поводу кандидатуры. 8 июня состоится конференция областного отделения коммунистов, где обсудят выдвижение Максима Буланова на пост губернатора региона. Программу подготовят сразу после утверждения кандидатуры, об этом рассказал сам глава фракции КПРФ в Заксобрании.

«Уже сейчас, я думаю, что можно сказать, что это вопросы, конечно, более интенсивного развития экономики и создания рабочих мест. Мы считаем, что в вопросах привлечения инвестиций в реальные секторы и открытия новых производств у правительства области есть огромные резервы. И нас крайне не удовлетворяет тот уровень заработных плат, который есть сейчас в регионе», — первым делом отметил Буланов.

Он подчеркнул, что у партии к региональным властям большие вопросы по поводу транспортной безопасности Калининграда, в частности, «к логистическим мощностям на море». На этом претензии КПРФ не заканчиваются: депутатов не устраивает многое — от благоустройства городов и площадок до проблем в экологии, например, в сфере утилизации и переработке отходов.

Максим Буланов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

«Конечно, что особо необходимо подчеркнуть, — это скорейшее завершение работы по вводу в эксплуатацию онкологического центра, газификации Балтийска, потому что, действительно, [на это] есть огромный запрос от граждан», — продолжил Буланов.

Несмотря на сроки, Алексей Беспрозванных является для коммунистов серьёзным соперником в губернаторской гонке. Его главное преимущество — выдвижение от «партии власти». Депутат от КПРФ считает, что для обеспечения его победы будут направлены «существенные финансовые, информационные, административные ресурсы» единороссов.

«Но мы не боимся этой конкуренции. Мы готовы бороться за интересы Калининграда, за реализацию нашей программы, и постараемся не делать такой легкой прогулки для Алексея Сергеевича. Будем активно работать с избирателями, доносить нашу программу до каждого», — резюмировал глава фракции КПРФ в Заксобрании.

Что несёт нам кампания грядущая

Интрига предстоящих выборов заключается не в том, кто займет кресло губернатора, а в распределении мест, считает научный сотрудник социологической лаборатории БФУ им. Канта Михаил Кришталь. Несмотря на то, что кандидаты пока не определились, у Беспрозванных будет типичный набор «конкурентов», уверен эксперт.

«Я ожидаю, что так называемыми оппонентами будут представители партий, за которыми в России устоялось такое понятие, как системная оппозиция. Это будут представители думских партий (тех, представители которых перечислены выше — прим. „Нового Калининграда“): постоянные кандидаты от КПРФ и ЛДПР, которые, как правило, выставляют своих лидеров, ожидаемо роль технического кандидата будет выполнять Владимир Вуколов, представляющий Российскую партию пенсионеров. <...> [Надо наблюдать за тем,] какой будет расклад по остальным кандидатам», — считает социолог.

Кришталь отметил, что выгодно выдвинуть своего кандидата на выборы и партии «Новые люди». Им это нужно не с точки зрения победы, а с имиджевой стороны — для создания образа второй политической силы после ЕР, а также с целью роста узнаваемости своего регионального руководителя.

«В интересах „Новых людей“ выставить своего кандидата, заявить о себе на региональном [калининградском] уровне, особенно с учетом того, что у них нет представительства в Заксобрании. В их интересах — показать, что партия „Новые люди“ занимает свою нишу в политической системе. Причём важно занимать второе место, создавая тем самым образ политической силы с наибольшим после партии власти потенциалом. Продолжительное время КПРФ за счёт этого образа аккумулировала вокруг себя поддержку электората, который ни при каких обстоятельствах не проголосовал бы за „Единую Россию“ и ее представителей. При этом значительной части этого электората в целом не были близки коммунистические взгляды. Так и в интересах „Новых людей“ занять нишу второй партии, чтобы за неё голосовали все те, которые [голосуют] не за „Единую Россию“, а за какую-то вторую партию», — продолжил эксперт по электоральным процессам.

У справедливороссов вопрос об участии также стоит остро: их позиции на федеральном и региональном уровнях падают.





БФУ им. Канта. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Праймериз «Единой России» — вещь не новая и чисто формальная. Михаил Кришталь напомнил, что ранее ЕР уже проводила внутренние выборы кандидатов, которые планируют участвовать от партии в выборах. В 2017 году «борьба» развернулась между тогдашним врио губернатора Антоном Алихановым и депутатом горсовета Алексеем Сагайдаком. По мнению социолога, процесс «заключал в себе скорее демонстрацию лояльности Антону Андреевичу».

«Праймериз в „Единой России“ представляет собой не какой-то реальный отбор кандидатов на должность. Это скорее чисто техническая процедура, которую необходимо провести, продемонстрировать, что мы якобы отбирали кандидата. Я думаю, практически любому жителю Калининградской области понятно, кто на этих праймериз победит», — полагает научный сотрудник.

При этом, как считает эксперт, Алексею Беспрозванных для победы на губернаторских выборах не помешает низкая на данном этапе узнаваемость, поскольку у оппонентов отсутствуют ресурсы, а главное — настоящее желание навязать борьбу.

Социолог напомнил, что на прошлых выборах главы региона явка фиксировалась на уровне чуть менее 40% от всех избирателей эксклава. Минимальный процент порога явки отсутствует, однако политтехнологам нельзя допустить чрезмерно низкий уровень активности избирателей. «С одной стороны, нет порога явки — нет проблемы избраться при любой активности электората. <...> С другой — будут использоваться технологии, чтобы явка не была крайне низкой, чтобы впоследствии не было разговоров о том, что губернатора выбрало крайне незначительное количество избирателей», — резюмирует Кришталь.

По его словам, в интересах властей не допустить повторения 2012 года, когда на выборах главы Калининграда победил Александр Ярошук. Тогда на голосовании явка составила около 20%, из числа пришедших его поддержало немногим больше половины. Ярошуку в результате нередко припоминали, что его выбрала лишь десятая часть избирателей областного центра.

Беспрозванных уже начал делать первые шаги в публичном пространстве. Например, на своей презентации жителям региона врио губернатора пообещал приложить все усилия и накопленный опыт, чтобы сделать Калининградскую область лучшим регионом России.

В пятницу, 24 мая, вышло его интервью на сайте «Клопс», где собеседником врио губернатора выступила ведущая входящего в один холдинг с порталом «Западная пресса» радио «Бизнес ФМ» Лидия Лебедева. Журналисты утверждают, что обратились с просьбой об интервью — и врио губернатора согласился. Напомним, что структуры холдинга регулярно получают деньги бюджета на освещение деятельности правительства.

Накануне, 22 мая, в одном из местных пабликов «ВКонтакте» была опубликована фотография с прогулки журналистки и врио губернатора от девушки, которая «бежала на электричку» и «случайно увидела губернатора». Девушка просила опубликовать фото анонимно, но что-то пошло не так, и её профиль высветился в паблике. При переходе на страницу создалось впечатление, что автор публикации — бот. Об этом свидетельствует и дата регистрации профиля — 21 мая 2024 года. Те же претензии высказывались и по поводу комментариев к посту, в котором Беспрозванных называют губернатором, хотя в регионе еще даже не назначили выборы. Всё это даёт основания полагать, что политтехнологи уже вовсю начали свою не самую честную работу.

На минувшей неделе Беспрозванных провел первое совещание, информация о котором была опубликована на сайте правительства. В пресс-релизе говорится, что врио губернатора озаботился требованиями к строительству глэмпингов, обязав подрядчиков оборудовать их местами для купания во избежание несчастных случаев. Тут тоже может сложиться ощущение, что одна из болезненных для ряда жителей региона тема глэмпингов выбрана не случайно. Если так пойдет и дальше, то скоро врио губернатора начнет убирать велодорожки, которые, как и глэмпинги, активно «продвигал» бывший губернатор и которые часть жителей ставили ему в укор.

На этой неделе Антон Алиханов передал Алексею Беспрозванных свой телеграм-канал, где врио главы уже рассказал о самых актуальных для анклава вопросах вроде логистики, онкоцентра и т.п. Причем описание в телеграм-канале сначала поменять забыли, оставив подпись «Губернатор Калининградской области», и только после указания бдительных комментаторов заменили ее на «врио губернатора». Так что Алексею Беспрозванных пусть несколько минут, но всё же удалось побыть главой региона, пусть пока и только в телеграме.



Отметим, что «Новый Калининград» также запросил пресс-службу правительства об интервью с Алексеем Беспрозванных. На момент публикации ответа не последовало.

Текст: Денис Шелеметьев, Анна Горбунова, фото: Виталий Невар, Алексей Милованов / Новый Калининград