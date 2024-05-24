Погода в Калининграде 24 мая

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Днем в пятницу, 24 мая, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +27°C, ночью минимальная +15°С. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление повышенное — 765 мм ртутного столба.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу утром ясно, днём малооблачно, небольшой дождь. Утром температура составит +22°C. Днем повысится до +27°C. Вечером ожидается +23°C, ветер слабый. Влажность: 67%.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в пятницу днем в Калининграде и области воздух прогреется до +25...+28°С, на побережье и западе региона за счет влияния моря прохладнее (+20...+24°С). «В течение дня ожидается переменная облачность и вероятны локальнее ливни и грозы. Ветер по области юго-восточного направления, на побережье и западе переменный на северный и северо-западный, 4-8 м/с, при осадках порывистый», — сообщает телеграм-канал.

Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе в настоящее время продолжается цветение подорожника и злаковых. Ясная безветренная погода способствует усилению пыления, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.

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