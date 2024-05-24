Правительство предлагает лишать прав на 1,5 года за сокрытие автономеров

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет за использование устройств, скрывающих автомобильные номера, пишет «Коммерсант». В настоящее время за такое правонарушение предусматривается лишение прав на три месяца.



Законопроект предлагает выделить сокрытие госзнаков в отдельный состав и назначить за такое правонарушение наказание в виде лишения прав на срок до 1,5 года. Законопроект также предполагает, что при повторном нарушении действующей ч. 2 ст. 12.2 КоАП срок лишения прав увеличится.

«Выбор предлагаемых административных наказаний обусловлен повышенной степенью общественной опасности указанных противоправных деяний, поскольку их совершение затрудняет либо полностью исключает возможность идентификации принадлежности транспортного средства, препятствует выявлению и фиксации иных правонарушений, в том числе работающими в автоматическом режиме», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта полагают, что сокрытие номеров создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения ДТП.