Правительство предлагает лишать прав на 1,5 года за сокрытие автономеров

Все новости по теме: ДТП

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет за использование устройств, скрывающих автомобильные номера, пишет «Коммерсант». В настоящее время за такое правонарушение предусматривается лишение прав на три месяца.

Законопроект предлагает выделить сокрытие госзнаков в отдельный состав и назначить за такое правонарушение наказание в виде лишения прав на срок до 1,5 года. Законопроект также предполагает, что при повторном нарушении действующей ч. 2 ст. 12.2 КоАП срок лишения прав увеличится.

«Выбор предлагаемых административных наказаний обусловлен повышенной степенью общественной опасности указанных противоправных деяний, поскольку их совершение затрудняет либо полностью исключает возможность идентификации принадлежности транспортного средства, препятствует выявлению и фиксации иных правонарушений, в том числе работающими в автоматическом режиме», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта полагают, что сокрытие номеров создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения ДТП.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter