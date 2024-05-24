Власти Калининграда: с 1 июня автобус № 23 начнет ходить по измененному маршруту

Власти Калининграда: с 1 июня автобус № 23 начнет ходить по измененному маршруту
Схема предоставлена пресс-службой горадминистрации
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С 1 июня в Калининграде изменится схема движения автобусов маршрута № 23. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«С 1 по 29 июня автобусы по маршруту № 23 «ул. О. Кошевого — СНТ „40 лет Победы“ будут направлены по следующей схеме:

— ул. Н. Карамзина, ул. У. Громовой, ул. Батальной, ул. Киевской, Ленинскому, Советскому проспектам, ул. Нарвской, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова, ул. Планерной, ул. Лукашова, ул. Т. Кабилова, ул. Жиленкова, ул. Докука, Советскому проспекту, Люблинскому шоссе, ул. Габайдулина.

— в обратном направлении по ул. Габайдулина (через тоннель, круговую развязку), Советскому проспекту, ул. Докука, ул. Лейт. Калинина, ул. Лукашова и далее по существующей схеме движения», — говорится в сообщении.

Изменения водятся «для улучшения оказания транспортных услуг населению, повышения качества регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам Калининграда, изучения пассажиропотока», уточнили в мэрии.

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