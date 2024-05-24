Прокуратура взыскала компенсацию за травму 8-летней девочки на детской площадке

Прокуратура отсудила компенсацию морального вреда в пользу 8-летней девочки, получившей травму на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В интересах несовершеннолетней в Центральный районный суд обратился прокурор, настаивавший на компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Он указал, что 28 августа 2023 года 8-летняя девочка, катаясь на роликовых коньках около детской спортивной площадки на придомовой территории многоквартирного дома по ул. Красносельской, получила травму в результате наезда на элемент покрытия площадки. У ребенка диагностировали перелом зуба, скол передних зубов, вследствие чего ей потребовалась художественная реставрация.

«Исследовав доказательства, суд установил, что имеется причинно-следственная связь между неправомерными действиями ответчика, выразившимися в ненадлежащем содержании придомовой территории МКД, что повлекло причинение вреда здоровью несовершеннолетней», — отметили в прокуратуре.

В результате судом с ООО «Лучший дом в Центральном районе» в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 30000 рублей. Решение не вступило в законную силу.