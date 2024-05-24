На ул. Ватутина в Калининграде разрешили вырубить 53 дерева (фото)

На ул. Ватутина в Калининграде разрешили вырубить 53 дерева и 26 кустарников для строительства многоквартирного жилого дома. Порубочный билет выдан 22 мая специализированному застройщику «Альянс-Брилл». Соответствующая информация размещена на сайте администрации Калининграда.



Вырубка запланирована на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:110840:39 и 39:15:110840:21. Снести планируют 22 ивы, 14 берёз, по четыре яблони и тополя, по три сливы и черешни, две вишни, вяз, а также бузину, крыжовник и малину. Кроме того, пострадают 280 кв. метров газона. Порубочный билет действует до 1 мая 2025 года.

Согласно проекту компенсационного озеленения, взамен должны быть высажены 40 грабов, один дуб и 26 кустов пузыреплодника на тех же земельных участках. Газон также подлежит восстановлению. Указанная стоимость компенсационного озеленения — 1,8 млн рублей.