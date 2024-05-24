ФКР: единую квитанцию на оплату ЖКУ в регионе получили почти 100 тыс. абонентов (фото)

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Иллюстрация: Telegram-канал Фонда капремонта Калининградской области

Единые квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в Калининградской области получили 96 тыс. абонентов. Об этом сообщили в региональном фонде капремонта.

«Новые квитанции доставляют в 12 муниципальных образованиях. Среди них Ладушкинский, Янтарный, Пионерский, Правдинский, Советский, Мамоновский, Озёрский, Краснознаменский и Нестеровский округа, а также Калининград. Расчётный центр „Симплекс“ ежемесячно увеличивает число единых платёжных документов для жителей Калининградской области», — говорится в сообщении.

Пока в одну квитанцию удалось объединить платежи ФКР, «Водоканалу» и «Калининградтеплосети». При этом платить за капремонт нужно по отдельному QR-коду. Он находится в нижней части квитанции справа.

О разработке единого платёжного документа для жителей региона стало известно в начале года. Как пояснял министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, включить ЕСОО в одну квитанцию сложнее из-за кассовых разрывов, но работа в этом направлении идёт. Ожидаемый результат — возможность оплатить все услуги одним платежом с помощью одной квитанции. Пока обойтись одним переводом можно только онлайн, при этом многие калининградцы не хотят отказываться от бумажных квитанций.

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