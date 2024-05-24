В Калининграде меняют расписание городских автобусов из-за нехватки водителей

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В Калининграде в первый день лета изменится расписание движения всех городских автобусов. Об этом предупреждает в своем телеграм-канале горадминистрация.

«С 1 июня городские автобусы поедут по скорректированным расписаниям. Ознакомиться с ним уже можно на сайте „Волны Балтики“. Решение оптимизировать движение общественного транспорта принято с учётом сложившихся реалий, в том числе — дефицита водительских кадров у всех перевозчиков, что приводит к недовыпуску, срывам графиков и увеличению интервалов», — пояснили в мэрии.

Власти рассчитывают, что изменение расписания позволит восстановить регулярность пассажирских перевозок. «Некоторые интервалы увеличатся, но не более чем на 5 минут, при этом уменьшатся в часы пик», — обещают они калининградцам. И напоминают телефон горячей линии по работе общественного транспорта: 33-88-68.

Напомним, в середине февраля «Калининград-ГорТранс» начал самостоятельно готовить водителей автобусов, чтобы бороться с их нехваткой. «К сожалению, у всех пассажирских перевозчиков в Калининграде и в регионе есть серьёзный дефицит водителей автобусов, из-за чего периодически происходит недовыпуск на линию», — констатировали тогда в горадминистрации. 

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