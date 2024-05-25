Погода в Калининграде 25 мая

Днем в субботу, 25 мая, в Калининградской области ожидается переменная облачность, временами осадки. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +26°C, ночью +13°С. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление повышенное — 764 мм ртутного столба.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу утром малооблачно, днем небольшой дождь. Утром температура составит +22°C. Днем повысится до +25,4°C. Вечером ожидается +22°C, ветер слабый. Влажность: 70%.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «допустимый риск для всей области связан с локальными грозами преимущественно во второй половине суток с вероятностью выпадения града диаметром до 2-3 сантиметров и в меньшей степени с риском шквалов с порывами до 15-20 м/с, локальным выпадением большого количества осадков». При этом в субботу днем на побережье и западе региона будет заметно теплее, чем накануне: +23...+26°С «за счет устойчивого потока прогретых воздушных воздушных масс с суши, тумана в дневные часы не ожидается».

Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе в настоящее время продолжается цветение подорожника и злаковых. «Не ожидается заметного влияния погодных факторов на цветение», отмечается в прогнозе на субботу.