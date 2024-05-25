ГИБДД предупреждает водителей о пробеге «750 км вокруг Калининградской области»

С 26-го по 31-е мая в регионе будет проходить благотворительный легкоатлетический пробег «750 км вокруг Калининградской области», цель которого — проинформировать жителей области о возможностях паллиативной помощи и найти семьи, в которых есть тяжелобольной ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

В формате эстафеты шестеро спортсменов, сменяя друг друга, преодолеют маршрут длиной 750 км и посетят крупные города области:

26 мая — Калининград-Светлый-Балтийск-Янтарный-Светлогорск;

27 мая — Светлогорск-Пионерский-Зеленоградск-Гурьевск-Гвардейск;

28 мая — Гвардейск-Полесск-Славск-Советск;

29 мая — Советск-Неман-Краснознаменск-Нестеров-Гусев;

30 мая — Гусев-Озёрск-Черняховск-Знаменск;

31 мая — Знаменск-Правдинск-Багратионовск-Мамоново-Ладушкин-Калининград.

«Передвижение участников пробега между городами предусмотрено по обочине региональных и межмуниципальных автодорог в сопровождении велосипедиста по ходу движения основного транспортного потока. Движение в населённых пунктах осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам», — уточняют в ГИБДД и призывают водителей быть предельно внимательными и с уважением отнестись к участникам акции.