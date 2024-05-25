В Черняховске открылся музей часов «Башня времени» (фото)

В Черняховске в субботу, 25 мая, открылся Музей часов «Башня времени». Информация об этом размещена в группе «Башни Востока» «ВКонтакте».

Находится новый музей в черняховской водонапорной башне на углу улиц Спортивной и Юрия Гагарина. Для посетителей он открыт уже с 10 утра.

Напомним, о том, что помещения в водонапорной башне в Черняховске начали готовить под музей часов, стало известно в ноябре прошлого года. «Работы внутри водонапорной башни 1898 года постройки идут полным ходом, и перегородки из гипсоплиты на втором и третьем этажах уже демонтированы. В настоящее время запущен процесс переноса электроподстанции из первого этажа — это небыстро, но уже начали! Так что еще один музей в Черняховске появится очень скоро!» — обещали тогда участники проекта. Помещения башни, которая находится на пересечении улиц Гагарина и Спортивной, в мае 2023-го приобрел предприниматель Алексей Павликов — совладелец компании, арендовавшей замок Тапиау в Гвардейске.

Водонапорная башня в Черняховске построена в 1898-1899 годах. Она признана объектом культурного наследия местного значения, для арендатора действуют обязательства по его сохранению. По сведениям портала Prussia39.ru, башня не используется по прямому назначению с конца 1930-х годов.

