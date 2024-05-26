Погода в Калининграде 26 мая

Днём в воскресенье, 26 мая, в Калининградской области ожидается переменная облачность, временами осадки. По сведениям Гидрометцентра России, воздух в регионе прогреется до +26°C, ночью столбик термометра опустится до +14°C. Атмосферное давление составит чуть выше нормы — 765 мм рт. ст. Ветер — юго-восточный, с порывами до 3 м/с.

Калининградской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что максимальная температура на побережье днём составит +23°C, ночью +17°С. На востоке региона показатели поднимутся до +27°C, ночью опустятся до +12°C. Во всём регионе ожидаются умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу утром установится облачная погода, утром возможен дождь. Утром температура составит +20°C. Днем повысится до +25,1°C. Вечером ожидается +20°C, ветер слабый. Влажность: 86%. Ветер — восточный, до 5 м/с.