В июне части пенсионеров обещают повышенные надбавки по старости

С лета тем, кому в мае исполняется 80 лет, к пенсии начнут выплачивать повышенные надбавки по старости. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В июне повышенную пенсию выплатят людям, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — отмечает издание.

Прибавку назначат с даты рождения, но выплаты наступят только в следующем месяце. При этом никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Пенсии увеличат также для той части пожилых россиян, кто уволился с работы не позднее апреля 2024 года.