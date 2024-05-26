Калининградцев приглашают принять участие в Дне эколога на Куршской косе

Калининградцев приглашают принять участие в Дне эколога на Куршской косе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Национальный парк «Куршская коса» приглашает калининградцев принять участие в Дне эколога. Мероприятие состоится 8 июня, в субботу (0+).

Нацпарк предлагает поучаствовать в играх, например, выяснить, почему микропластик является экологичнеской макропроблемой. Участников научат раздельному сбору мусора, а также обсудят с ними экологическое состояние Балтийского моря вместе с региональным детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма.

На мероприятии также состоится презентация иммерсивного «Музея науки». В нём представят программу «Русские перекрестки мировой науки». Гостям предложат также мастер-классы по изготовлению сувениров из вторсырья. «Создаст настроение вокально-инструментальная группа „Виват“, закончим танцевальным флэшмобом. Вход свободный», — говорится в релизе.

Мероприятие пройдёт на 17,4 км Куршской косы 8 июня с 12:00 до 15:00. Оно приурочено ко Всемирному дню окружающей среды.

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