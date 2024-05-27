Погода в Калининграде 27 мая

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Днем в понедельник, 27 мая, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +28°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер ожидается юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное — 765 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается также +28°C, ночью +17°C. На востоке области +28°C днём, ночью +13°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ясно, осадков не ожидается. Утром температура составит +23°C. Днем повысится до +28°C. Вечером ожидается +23°C, ветер слабый. Влажность: 28%.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в понедельник ночью по области ожидается +12...+15°С, в дневные часы в Калининграде и области до +25...+28°С, малооблачно и без существенных осадков (слабая вероятность локальных дождей по второй половине дня). Ветер юго-восточный, 4-8 м/с.

Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 метра.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе продолжается цветение подорожника и злаков. Ясная безветренная погода способствует усилению пыления, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.

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