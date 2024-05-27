«Июльский май»: синоптики обещают на предстоящей неделе плюс 28°С

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В последние 5 дней среднесуточная температура в Калининграде держится у отметок в +19...+20°С, что соответствует скорее июльским нормам, нежели концу мая, пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». По прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе лето продолжится.

«Стационарная воздушная масса хорошо прогрелась, а близость циклонической ложбины над западом Европы обеспечивает нам атмосферную неустойчивость и периодические осадки с грозами», — поясняют эксперты.

Понедельник и вторник прогнозируются довольно жаркими (до +26...+28°С по области), ближе к середине недели дневные температуры чуть спадут (около +20...+25°С в дневные часы). В понедельник вероятность осадков и гроз в отличие от предыдущих дней будет низкой, ожидаем преимущественно сухую и солнечную погоду. В среду ожидается прохождение холодного фронта с осадками и грозами, вследствие чего прогноз может корректироваться.

«„Июльский май“ продолжается», — заключают синоптики.



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