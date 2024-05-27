Контракт на проект стеклянного павильона у Дома искусств подешевел на 3,33 руб.

Калининградская служба заказчика подвела итоги торгов по определению подрядчика, который займется разработкой проектной и рабочей документации установки павильона в сквере у Дома искусств. Как отмечается на сайте госзакупок, в запросе котировок участвовала одна компания, она и стала победителем, снизив цену контракта на 3,33 руб. Начальная цена контракта составляла 1 103 333,33 руб. Подрядчик предложил свои услуги за 1 103 330,00 руб.



Подрядчику предстоит в течение 70 дней после заключения контракта разработать рабочую и проектную документацию для установки павильона, основываясь на концепции благоустройства сквера у Дома искусств. В документации отмечается, что разработчику необходимо будет представить расчетную схему объекта с расчетно-пояснительной запиской по проверке соблюдения требований к надежности и неизменяемости конструкций металлического каркаса торгово-выставочного павильона, включающую расчет металлоконструкции на все виды нагрузок (снеговую, ветровую, собственного веса и веса облицовочных материалов (композитные панели, стеклянные панели и тп.))

Отметим, в настоящее время на сайте госзакупок указан идентификационный номер заявки, название компании на данный момент отсутствует.

Ранее первый замглавы администрации Игорь Шлыков рассказывал, что предусмотренная концепцией треугольная конструкция в центре сквера будет «неким выставочным павильоном без возможности захода внутрь, но с возможностью подойти и посмотреть». «Внутри [будут] какие-то инсталляции, выставки, которые сюда могут размещать любые наши социальные учреждения», — отмечал Шлыков.