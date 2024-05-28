Погода в Калининграде 28 мая

Днем во вторник, 28 мая, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +30°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер ожидается юго-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное — 761 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +26°C, ночью +17°C. На востоке области +30°C днём, ночью +12°C.

В Калининграде, по данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник ясно, осадков не ожидается. Утром температура составит +23°C. Днем повысится до +28,7°C. Вечером ожидается +23°C, ветер слабый. Влажность: 72%. Температура воды: +14°C.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в дневные часы в Калининграде и области температура составит до +25...+28°С, переменная облачность и не исключены локальные ливни и грозы преимущественно в вечерние часы. Ветер преимущественно юго-восточного направления, 4-8 м/с.

Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 метра.