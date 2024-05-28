СДЭК не может обслуживать заказы из-за серьезного технического сбоя

Из-за технического сбоя служба СДЭК не может обслуживать заказы. Полноценную работу не могут возобновить уже третий день, несмотря на то, что СДЭК «значительно продвинулась» в восстановлении процесса, пишет «Коммерсант».

"Безусловно, все ваши посылки в безопасности, и мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас... По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения",— говорится в пресс-релизе СДЭКа.

В то же время, по данным РБК, в ответе службы поддержки одному из клиентов говорится, что сроки решения проблемы неизвестны. Приложение и сайт компании остаются недоступными.

Сбой в работе СДЭК, обрабатывающей в день почти 300 тыс. отправлений, произошел в воскресенье, 26 мая. Эксперты предполагают, что компания стала жертвой вируса-шифровальщика, что может повлечь за собой проблемы с восстановлением баз данных.