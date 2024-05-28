В России ГИБДД вновь переименовали в Госавтоинспекцию

ГИБДД официально переименована в Госавтоинспекцию. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, пишет «Интерфакс».

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — сообщил Черников во вторник на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

Как напоминает информагентство, Государственную автомобильную инспекцию учредили в 1936 году. В 1988 году ГАИ переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения — ГИБДД. По мнению авторов инициативы, это должно было улучшить имидж дорожной инспекции. Впоследствии аббревиатуры ГИБДД и ГАИ стали считаться равнозначными.