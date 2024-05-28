Власти готовы заплатить почти 295 млн за ремонт двух участков региональных трасс

Власти анонсировали аукцион по выбору подрядчика, который отремонтирует два участка автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Соответствующая информация размещена на сайте регионального центра торгов.

Согласно опубликованным данным, речь идет об участке дороги «Калининград — Мамоново II (пос.Новоселово) — граница с Республикой Польша» км 0,00- 1,00 и отрезке «Южный обход г. Калининград км1,450-9,000». Максимальная сумма, предусмотренная на проведение работ, — 294 млн 716 тыс. 172 руб. Финансирование предусмотрено на текущий год. Заявки начнут принимать 30 мая, срок окончания приёма — 7 июня.