В областном Центре занятости рассказали, куда трудоустраивают инвалидов

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В Калининградской области показатель трудоустройства инвалидов за год вырос в два раза. Об этом сообщает региональный Центр занятости.

В 2024 году в региональный кадровый центр обратились 163 человека с ОВЗ, из них 82 уже вышли на работу, уточнили в центре. В прошлом году этот показатель составлял всего 26%. Соискателей с ограниченными возможностями здоровья устраивают на работу садовниками, подсобными рабочими, кассирами, помощниками поваров и кухонными рабочими, воспитателями и учителями.

В Центре занятости был разработан сценарий индивидуальной работы для соискателей с инвалидностью, который позволяет в разы сократить время поиска работы. «Мы выстроили сотрудничество с 60 работодателями по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Это не только государственные учреждения, но и коммерческие организации, а также представители малого бизнеса», — уточнила директор кадрового центра Калининградской области Татьяна Фишер.

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