Погода в Калининграде 29 мая

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В среду, 29 мая, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснениями погода. Временами возможен дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +23°С, ночью столбик термометра опустится до +12°С. Ветер слабый с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 758 мм рт.ст. Относительная влажность 87%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие дневные температуры в Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном. В этих муниципалитетах воздух прогреется до +26°С. В ночные часы теплее будет в западной части региона, на побережье — до +17°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в столице региона ожидается пасмурная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха днём +20,5°С. Вероятны дожди.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «допустимый риск для большей части области (Багратионовский, Правдинский, Озерский, Нестеровский, Гвардейский, Полесский, Славский, Неманский, Краснознаменский, Черняховский и Гусевский районы) связан с локальными грозами преимущественно во второй половине суток с вероятностью выпадения града диаметром до 2-3 сантиметров и в меньшей степени с риском шквалов с порывами до 15-20 м/с, местами с выпадением большого количества осадков».

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