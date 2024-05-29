За месяц по программе переселения в регион переехало две многодетные семьи

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С 2007 года в Калининградскую область прибыло более 55 тысяч участников программы переселения соотечественников с членами семей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как напомнили в пресс-службе, в апреле в регионе на базе действующего Центра содействия переселению «Соотечественник» открылся сервисный центр «Балтийский маяк» для адресного сопровождения семей соотечественников и репатриантов на всех этапах их переселения в область. За месяц в сервисном центре для соотечественников «Балтийский маяк» провели уже более полутысячи консультаций для граждан, рассматривающих возможность переезда в Калининградскую область. В УМВД от репатриантов за этот срок поступило 33 заявления на участие в государственной программе, 28 из которых уже согласованы. Кроме того, в регион уже переехали две многодетные семьи.

В «Балтийский маяк» могут обратиться не только участники госпрограммы переселения соотечественников, но и граждане, которые только рассматривают возможность воспользоваться этой программой и проживают как за пределами России, в том числе на территории недружественных стран, так и в Калининградской области. Центр расположен по адресу: Калининград, ул. Театральная, 35, бизнес-центр «Морской», 3 этаж, офис 312. Режим работы: понедельник — пятница с 9 до 18 часов. Дополнительная информация также доступна по телефонам: 8 (4012) 640-082, 8 (4012) 640-085, 8 (4012) 640-089, электронной почте centr-s@gov39.ru, m.stasyuk@gov39.ru.


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