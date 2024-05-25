В центр адресного сопровождения переселенцев за месяц обратилось более 500 человек

За месяц в сервисном центре для соотечественников «Балтийский маяк» провели уже более полутысячи консультаций для граждан, рассматривающих возможность переезда в Калининградскую область.

Напомним, учреждение начало работу 26 апреля на базе действующего Центра содействия переселению «Соотечественник». На сегодня сотрудники «Балтийского маяка» провели 511 консультаций: 380 из них прошли онлайн, 131 — очно. По итогам работы с обратившимися гражданами 250 человек были направлены в посольство для участия в госпрограмме.

«Мы видим, что услуги сервисного центра востребованы среди граждан, планирующих проживание в нашем регионе и уже переехавших. 70 процентов участников госпрограммы — это люди, желающие и умеющие работать, зачастую обладающие хорошим образованием. Задача сервисного центра — помочь нашим будущим гражданам легче адаптироваться на территории региона», — отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

На сегодняшний день в сервис-центре работают четыре специалиста, которые содействуют гражданам в решении различных социально-бытовых вопросов, получении предусмотренных мер поддержки, трудоустройстве. Дистанционно получить ответ на волнующий вопрос от сотрудников учреждения соотечественники могут с помощью специализированного сайта, работающего в том числе за рубежом, и Телеграм-канала.

Напомним, правительство Калининградской области выделило из резервного фонда 18,6 млн рублей на поддержку репатриантов в 2024 году. 11,6 млн из них предназначены участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Калининградскую область. Размер выплаты — 32 тыс. рублей на одного человека. Также предоставляется компенсация расходов на социальную адаптацию в размере фактически подтверждённых затрат, но не более 135 тыс. рублей.

