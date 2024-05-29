Полиция предупреждает о мошенниках, обманывающих выпускников школ

Для выпускников школ наступило напряжённое время: экзамены и выбор дальнейшего учебного заведения. Однако в этот период в интернете активизировались мошенники, предлагающие свою «помощь» за денежное вознаграждение. Об этом предупреждает пресс-служба регионального УМВД

Правоохранители рассказали об основных уловках мошенников, обманывающих выпускников. В частности, аферисты выкладывают в соцсетях посты о продаже ответов на тесты ЕГЭ по разным предметам, прилагая для убедительности «примеры» ответов и отзывы предыдущих выпускников. Заинтересовавшимся предложением школьникам мошенники отправляют реквизиты для оплаты, а после перевода денег перестают выходить на связь или блокируют покупателя.

Также злоумышленники создают группы в соцсетях и под видом представителей приемных комиссий различных вузов предлагают помощь в поступлении на бюджетные места за деньги. Получив оплату, аферисты прекращают отвечать на сообщения.

Выпускников призывают не переводить деньги незнакомцам, не переходить по высланным ссылкам и не вводить на подозрительных сайтах данные своей банковской карты. «Бюджетное место в вузе купить нельзя, поскольку это является нарушением законодательства и может привести к уголовной ответственности. Вместе с „ответами“ есть риск получить на свой гаджет вредоносное программное обеспечение», — предупреждают в полиции.