Застеклить башню в замке Нойхаузен собираются за три недели (фото)

Застеклить башню в замке Нойхаузен собираются за три недели (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

В замке Нойхаузен, расположенном в Гурьевске, начинаются работы по остеклению в башне, выполнявшей функции оранжереи. Как сообщил «Новому Калининграду» директор компании «Мироздание» (является подрядчиком на этом объекте) Михаил Тимошенко, витражист уже готов приступить к монтажу.

«Все работы он готов выполнить за две-три недели, — пояснил Тимошенко. — Нам уже привезли цветное итальянское стекло. Витраж мы решили не использовать, так как стальные рамы (их восстановили и покрасили) сами по себе фигурные. Все будет сделано в соответствии с эскизным проектом, который опубликован в группе замка».

Ранее в официальном паблике замка сообщалось, что металлические конструкции оконных рам строители предварительно зачистили пескоструем и покрыли специальной краской, «сочетающую в себе эстетику и функциональность».

«Она сохранит металл в будущем и не допустит коррозии, — пояснили администраторы паблика. — Пескоструйная обработка хорошо подходит для металлических поверхностей — позволяет тщательно очистить металл от ржавчины и старой краски, придав ему шероховатость, необходимую для лучшего сцепления с новым покрытием. После окончания работ по восстановлению замка Нойхаузен в башне расположится кафе».

Отметим, что в сентябре 2023 года Михаил Тимошенко рассказывал, что деревянные рамы, установленные в советское время, были демонтированы, а стальные подрядчик решил сохранить и восстановить.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter