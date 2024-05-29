Застеклить башню в замке Нойхаузен собираются за три недели (фото)

В замке Нойхаузен, расположенном в Гурьевске, начинаются работы по остеклению в башне, выполнявшей функции оранжереи. Как сообщил «Новому Калининграду» директор компании «Мироздание» (является подрядчиком на этом объекте) Михаил Тимошенко, витражист уже готов приступить к монтажу.



«Все работы он готов выполнить за две-три недели, — пояснил Тимошенко. — Нам уже привезли цветное итальянское стекло. Витраж мы решили не использовать, так как стальные рамы (их восстановили и покрасили) сами по себе фигурные. Все будет сделано в соответствии с эскизным проектом, который опубликован в группе замка».

Ранее в официальном паблике замка сообщалось, что металлические конструкции оконных рам строители предварительно зачистили пескоструем и покрыли специальной краской, «сочетающую в себе эстетику и функциональность».

«Она сохранит металл в будущем и не допустит коррозии, — пояснили администраторы паблика. — Пескоструйная обработка хорошо подходит для металлических поверхностей — позволяет тщательно очистить металл от ржавчины и старой краски, придав ему шероховатость, необходимую для лучшего сцепления с новым покрытием. После окончания работ по восстановлению замка Нойхаузен в башне расположится кафе».