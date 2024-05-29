Областная больница заказала документацию на реконструкцию главного корпуса

Областная клиническая больница ищет подрядчика на разработку документации для реконструкции главного корпуса с сохранением исторического наследия. Аукцион размещён на портале госзакупок.

Согласно документации, исполнителю работ предстоит разработать документацию в течение 350 дней для реконструкции здания на улице Клинической, 74 (литеры А, В, Г, Д, Е, Ж). В неё следует включить переоборудование систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электроснабжения и др. Эскизы фасада здания необходимо согласовать с городской администрацией, по всей документации — провести историко-культурную экспертизу и согласовать проект со Службой охраны культурного наследия Калининградской области. Начальная (максимальная) цена контракта — 12,7 млн рублей. Подрядчика на подготовку проектной документации определят 7 июня.

Портал «Пруссия 39» сообщает, что Областная клиническая больница ранее являлась корпусом зданий кёнигсбергской больницы Милосердия и Диаконического материнского дома. Комплекс начали строить в 1848 году, в 1920 старые здания снесли и спустя 8 лет возвели новые. Новые корпуса выполнили в стиле баухаус. Больница начала свою работу в 1930 году, а в период 1945-1945 годов принимала в основном немецкое население.

«Комплекс зданий сохранился поныне и используется по прямому назначению, с 1975 года его занимает Калининградская областная клиническая больница. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 комплекс зданий городской больницы Милосердия получил статус объекта культурного наследия регионального значения», — отмечает «Пруссия 39».