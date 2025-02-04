Областная больница вновь ищет подрядчика для реконструкции исторического корпуса

Областная клиническая больница Калининградской области готовится к поиску подрядчика для разработки проекта реконструкции одного из корпусов. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Подрядчику предстоит разработать проектную и рабочую документацию работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий городской больницы милосердия» 1848-1928 годов постройки. Они находятся на улице Клинической, 74. Реконструировать под административное здание необходимо корпус с литером Е.

На работы выделено 12,7 млн рублей. Финансирование запланировано на 2025 год. Сроки приёма заявок на участие в торгах на сайте пока не указаны.

В 2024 году ОКБ уже заказывала проект реконструкции корпуса с литером Е за ту же стоимость, однако на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Портал «Пруссия 39» сообщает, что Областная клиническая больница ранее являлась корпусом зданий кёнигсбергской больницы Милосердия и Диаконического материнского дома. Комплекс начали строить в 1848 году, в 1920 старые здания снесли и спустя 8 лет возвели новые. Новые корпуса выполнили в стиле баухаус. Больница начала свою работу в 1930 году, а в период 1945-1945 годов принимала в основном немецкое население.

«Комплекс зданий сохранился поныне и используется по прямому назначению, с 1975 года его занимает Калининградская областная клиническая больница. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 комплекс зданий городской больницы Милосердия получил статус объекта культурного наследия регионального значения», — отмечает «Пруссия 39».