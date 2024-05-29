Суд вынес приговоры калининградцам, которые вымогали деньги у сборщиков янтаря

Суд вынес приговоры калининградцам, которые вымогали деньги у сборщиков янтаря-сырца в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Калининградской области в среду, 29 мая.

Как сообщало следствие, 21 июля 2022 года трое обвиняемых — 32-летний калининградец, ранее судимый за вымогательство, 32-летний житель Балтийска, ранее судимый за грабёж, и 27-летний калининградец — на одной из АЗС в поселке Янтарном потребовали от местного, который занимался сбором янтаря-сырца со дна Балтийского моря с использованием маломерных судов, ежемесячно передавать им по 500 долларов США с каждой лодки. Злоумышленники также приказали мужчине довести их требования до еще троих собирателей минерала. В случае отказа потерпевшим пригрозили физической расправой и уничтожением имущества, в том числе лодок. 5 августа обвиняемые избили одного из собирателей, повторив свои требования.

Следствие отметило, что от злоумышленников пострадали пятеро жителей посёлка. Подсудимые действовали с сообщниками, уголовное дело которых выделили в отдельное производство. Жителя Балтийска также признали виновным в совершении кражи куртки стоимостью 9,8 тыс. рублей в спортивном магазине в декабре 2022 года.

Суд установил их вину и квалифицировал действия по п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) и п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«33-летнему калининградцу назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы. 27-летнего жителя областного центра суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. 32-летнему жителю Балтийска суд назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщила пресс-служба регионального СК.

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