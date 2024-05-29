Туркин: «Новые аншлаги с адресами будут только на отремонтированных домах»

Эмалированные адресные таблички не планируется размещать на домах, не прошедших капремонт. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин.



«Новые адресные таблички появляются только в рамках капремонта, — пояснил Туркин. — На сегодняшний день у них единый стандарт, и производятся они в России (правда, за пределами нашего региона)».

Туркин напомнил, что изначально у табличек был другой стандарт (первый вариант аншлага можно увидеть на фасаде офиса ФКР), но вскоре были изменены шрифт, габариты и концепция.

Ранее пресс-служба ФКР сообщала, что при помощи новых аншлагов с уникальным обликом Фонд намерен «формировать единую характерную стилистическую нить, которая в перспективе свяжет разные локации между собой».

«Таблички такого вида уникальны для страны, но характерны для нашего региона, потому что учитывают исторический контекст. Срок эксплуатации эмалированных табличек больше 50 лет. Им не страшны ни мороз, ни солнце», — сообщали в пресс-службе.