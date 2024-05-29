Власти выяснили причину замора рыбы на Нижнем озере

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В связи с поступающей от жителей информацией о гибели рыбы в Нижнем озере минприроды совместно с сотрудниками Западно-Балтийского территориального управления федерального агентства по рыболовству провело выездное обследование водоема. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Как уточнили в пресс-службе, на момент проведения проверки в воде по береговой линии пруда находилось около десяти погибших рыб — 25 % от общего числа, отметили в ведомстве. «Явление гибели рыбы в водоемах области фиксируется ежегодно. Это природное явление, как правило, происходит в летний период. В этом году пораньше, так как май был очень жаркий, за счёт чего идёт интенсивный прогрев воды, начинается бурное цветение и как следствие это приводит к снижению кислорода в воде», — отметила руководитель Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Снежана Котюх.

«Мы взаимодействуем с Росрыболовством, выезжаем на места массовой гибели рыбы, отрабатываем сообщения граждан и журналистов, по своей линии проводим обследование территории. В этом году не было выявлено ни одного природоохранного нарушения, которое бы повлекло гибель рыбы», — уточнил замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Никитин.

Напомним, в понедельник, 27 мая, очевидцы сообщили «Новому Калининграду», что в Нижнем озере в районе зданий бывшего завода «Система» наблюдается замор рыбы. 

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