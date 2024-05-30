В Калининграде решили открыть первый платный травмпункт

В Калининграде коммерческая медклиника решила открыть частный травмпункт. Как рассказал «Новому Калининграду» директор клиники, планируется приём пациентов по полисам добровольного медицинского страхования. Обслуживание по ОМС в настоящее время не рассматривается, поскольку, по словам директора, тарифы на оказание помощи в системе государственной медицины «не самые выгодные».



«Это первый платный травмпункт в городе. Думаю, что ни для кого не секрет, что в определенные дни и сезоны проблематично получить медицинскую помощь по травме в предназначенных для этого местах. Да, ты ее получишь, но придётся сидеть в очереди, в том числе, вместе с не совсем социально благополучными людьми. Поэтому мы открыли травмпункт как альтернативу городскому. Как минимум уже сейчас к нам обращаются пациенты по травматологии, которые у нас же и оперируются», — рассказал руководитель клиники.