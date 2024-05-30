Погода в Калининграде 30 мая

Днем в четверг, 30 мая, в Калининградской области ожидается облачная, с прояснениями погода, дождь. Максимальная температура воздуха днем составит +26°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер ожидается восточный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление пониженное — 755 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, на побережье днём будет прохладнее. В Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +21°C, ночью +17°C. На востоке области +27°C днём, ночью +12°C.

В Калининграде, по данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг малооблачно, утром и днем дождь. Утром температура составит +20°C. Днем повысится до +25°C. Вечером ожидается +20°C, ветер слабый. Влажность: 74%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг ночью по области +12...+15°С, днем воздух прогреется на побережье и западе области до +19...+23°С, в Калининграде и по области до +24...+26°С. Ожидается переменная облачность, периодические ливни и грозы (преимущественно в дневные часы). Ветер преимущественно восточный и юго-восточный (на побережье переменный на северный и северо-западный), 4-9 м/с, при осадках порывистый.

Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 метра. На землях лесного фонда сохраняется высокая пожароопасность.