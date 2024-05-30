Актриса Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая, сообщается на ее странице во «ВКонтакте». Актрисе было 53 года. Как сообщает «Коммерсант», у неё было онкологическое заболевание.



«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — сообщается на странице актрисы во «ВКонтакте».

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани, напоминает «Коммерсант». Первый фильм с её участием — «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова — вышел в 1991 году. Через два года она стала актрисой Московского театра Олега Табакова, где проработала десять лет и сыграла в десяти спектаклях. Популярность Анастасия получила благодаря сериалу «Моя прекрасная няня».