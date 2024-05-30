Калининградцы стали чаще интересоваться авто с тремя и более владельцами

С начала года интерес жителей Калининградской области к автомобилям, в ПТС которых значится три и более владельца, вырос почти на 25%. Такие данные приводят эксперты «Автотеки».



Больше всего в этом сегменте жители региона проявляли интерес к продукции автопрома из Германии. Модели немецких марок занимают пять первых мест по динамике числа запросов.

Лидирует по этому показателю автомобиль компактного класса Volkswagen Golf. Число запросов пользователей по этой модели выросло на 59,44% год к году. На втором месте — E- класс от Mercedes-Benz. Эта серия легковых автомобилей бизнес-класса получила прирост числа запросов в 52,14%. Третье место заняло семейство среднеразмерных автомобилей Volkswagen Passat (49,40%). На четвертом месте — еще одна модель бизнес-класса — BMW 5 серии, запросы на которую выросли на 28,42%. Замыкает пятерку компактный представительский автомобиль Mercedes-Benz C-класс (11,15%).

«Можно предположить, что часть покупателей готова рассматривать автомобили с более богатой историей владения, если такие машины соответствуют их запросам по цене и функциональности», — прокомментировал руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.