Благоустройство на Верхнем озере не могут сдать из-за проблем с подрядчиком (фото)

Власти все еще не могут принять благоустроенную территорию на берегу Верхнего озера (в районе гостиницы «Турист») из-за проблем с подрядчиком. Об этом в четверг, 30 мая, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



По ее словам площадку стоимостью 20 млн рублей должны были сдать еще в прошлом году, но чиновники не расторгали контракт в надежде на то, что подрядчик устранит недочеты.

«Мы не приняли эту площадку и не выплатили 100% денежных средств за работы, — пояснила Дятлова, — были проблемы с подрядной организацией. Мы выставляем претензии и, я думаю, что по этому объекту мы будем еще в судах, наверное. С большой долей вероятности».

Подрядчик, как уверяет чиновница, на объекте не менялся. Часть выполненных им работ были признаны некачественными.

«Мы очень долго понуждали его исполнять в том качестве, чтобы мы могли это принять, — продолжила Дятлова. — Много вещей мы не приняли, не оплатили и не планируем оплачивать».

В частности, горвласти не планируют оплачивать гравийное покрытие на композите (экопокрытие), так как его качество не устраивает чиновников мэрии. Директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко пояснил, что на данный момент запущена процедура расторжения контракта с подрядчиком. Он уверяет, что по экопокрытию нарушена технология и «наблюдается разрешение в некоторых местах». Также не оплачено освещение, так как применялось не то оборудование, которое указано в смете.

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

«Все недоделки будут включены в отдельную закупку, и выполнять их будет уже другой подрядчик», — добавил Демешко.