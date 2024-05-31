Погода в Калининграде 31 мая

Погода в Калининграде 31 мая
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Днем в пятницу, 30 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный дождь. Максимальная температура воздуха днем, как сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +25°C. Ветер ожидается северо-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, на побережье днём будет значительно прохладнее, чем на востоке региона. К примеру, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +21°C, а ночью +16°C. На востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве и Озерске) обещают +27°C днём, зато ночью +11°C.

В Калининграде, по данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу будет облачно, утром, днем и вечером вероятен небольшой дождь. Утром температура составит +22°C, днем повысится до +24°C, а вечером ожидается +21°C. Ветер слабый, влажность 93%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в пятницу для всей области имеется риск локальных гроз (преимущественно во второй половине суток) с вероятностью выпадения града диаметром до 2-4 сантиметров. Также возможны шквалы с порывами до 15-20 м/с с выпадением большого количества осадков.

«Внутримассовая конвекция (энергия Cape до 1200-1500 Дж/кг) будет сопровождаться развитием мощной кучево-дождевой облачности с локальными ливнями и грозами, при этом дефицит влаги в средних и верхних слоях атмосферы будет способствовать формированию локального града диаметром до 2-4 сантиметров, — поясняют эксперты сообщества. — Как отдельные ячейки, так и кластеры грозовой облачности будут формироваться преимущественно в дневные и вечерние часы».

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