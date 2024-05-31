Для нужд благоустройства в Калининград завозят камень из Краснодарского края (фото)

В Калининградскую область для нужд благоустройства общественных территорий завозят степной известняк архыз из Краснодарского края. Об этом в четверг, 30 мая, журналистам сообщил руководитель компании «Ре Строй» Владислав Деревянко (его компания занимается благоустройством на улице Алданской в микрорайоне имени Александра Космодемьянского).



Фото: Иван Марков / Новый Калининград

«Архыз мы привезли из Краснодарского края. Это было недешево, — рассказал Деревянко. — Архыз — интересная вещь. В нем остался грунт, из которого растет красивая трава. Но сначала камень был очень грязным и похожим на строительным мусор. Нам даже в комиссии по приемке делали замечание: „Почему вы мусор перед проверкой не убрали?“ Нам пришлось объяснять, что это дорогой камень. Когда мы его отмыли, вид получился другой».

Средняя стоимость архыза в России, согласно данным из открытых источников, 20 рублей за килограмм. Ранее этот камень уже применялся в благоустройстве у Дома искусств.